На Дальнем Востоке при крушении самолета погибли два человека

В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет ЯК-18. В результате аварии погибли два человека. У следователей есть несколько версий причин произошедшего.

Информация о крушении поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в четыре часа дня по местному времени. По словам очевидцев, в лесополосе вблизи от аэродрома «Калинка» упал легкомоторный самолет ЯК-18 без последующего возгорания, сообщили в пресс-службе ведомства.

На место выехали сотрудники экстренных служб, а также правоохранительных органов и следователи. В ликвидации последствий аварии задействовано 24 человека и 8 единиц техники.

Как сообщают местные СМИ, при крушении погибли два человека, один из них Владимир Левшин – вице-президент Федерации самолетного спорта Хабаровского края.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц».

«Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, не благоприятные погодные условия», – рассказали в пресс-службе СКР.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 26.04.19

Перспектива уничтожения России: чем аукнется монетарная политика ЦБ РФ. / Банк России обозначил сроки возможного снижения ключевой ставки. / «Все идет по плану»: либеральная башня Кремля ведет Россию к «суициду». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»