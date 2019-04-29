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Понедельник, 29 апреля 2019, 16:42 мск

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Граждане Китая массово скупают в России кошек и собак и увозят с собой

Китайцы только за апрель 2019 года вывезли из России в 10 раз больше кошек и собак по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным ведомства, за последний месяц через международный пункт пропуска «Нижнеленинское» Еврейской автономной области в Китай отправились 80 домашних питомцев, что в семь раз больше, чем за весь квартал. По всей вероятности, это связано с ограничением на ввоз домашних животных, которое власти КНР вводят с 1 мая этого года.

Самые популярные породы кошек – бамбино, сфинкс, британская, мэйн-кун и регдолл. Что касается собак, то китайцы предпочитают некрупные породы, такие как французские бульдоги и мопсы.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 29.04.19

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Метки / Китай

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