В Приамурье офицер полиции попался на злоупотреблении на 56 млн рублей

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла регионального УМВД. Как сообщили в пресс-службе СКР, офицера подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, после выполнения работ по госконтракту о реконструкции и расширении административного здания МО МВД России «Октябрьский» в селе Екатеринославка подозреваемый принял незаконное решение о проведении генподрядчиком работ, не предусмотренных контрактом. После их выполнения начальник тыла распорядился принять строительные работы и оплатить их.

В результате действий начальника тыла часть работ, предусмотренных государственным контрактом по реконструкции и расширению административного здания МО МВД России «Октябрьский», до настоящего времени не выполнены, в результате чего УМВД России по Амурской области причинен ущерб на сумму более 56 млн рублей.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной УФСБ России по Амурской области. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 07.06.19

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