Вертолет ФСБ аварийно приземлился в Якутии

Вертолета Ми-26, принадлежащий Пограничной службе ФСБ России, совершил аварийную посадку в Якутии.

Инцидент произошел в понедельник в Мегино-Кангаласском районе республики. По сведениям источника издания «Лайф», на борту вертолета находилось 5 пограничников. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства происшествия уточняются.

Источник FlashSiberia уточняет, что в результате жесткой посадки вертолет завалился на бок.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 29.07.19

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