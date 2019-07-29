российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 июля 2019, 14:01 мск

Новости Дальний Восток

Новости дня, Новости кратко

Вертолет ФСБ аварийно приземлился в Якутии

Вертолета Ми-26, принадлежащий Пограничной службе ФСБ России, совершил аварийную посадку в Якутии.

Инцидент произошел в понедельник в Мегино-Кангаласском районе республики. По сведениям источника издания «Лайф», на борту вертолета находилось 5 пограничников. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства происшествия уточняются.

Источник FlashSiberia уточняет, что в результате жесткой посадки вертолет завалился на бок.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 29.07.19

Волокита и имитация деятельности: власти Забайкалья подверглись резкой критике. / Китай будет закупать российскую сою взамен американской. / 22 жителя Якутии отравились шаурмой. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Авиакатастрофы

Легкомоторный самолет упал в реку в Подмосковье: есть жертвы (ВИДЕО)

Азербайджанский МиГ-29 пропал во время ночного полета над Каспием

Стало известно, когда для Boeing 737 MAX откроют небо

Катастрофа Ан-24 в Бурятии: возбуждено дело, число раненых выросло до 21 (ФОТО, ВИДЕО)

Названа вероятная причина крушения Ан-24 при посадке в Бурятии

Были ошибки пилотирования при посадке: МАК опубликовал отчет о крушении SSJ-100 в Шереметьево

МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

«Не соответствует нормам»: Генпрокурор раскритиковал российскую гражданскую авиацию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Авиакатастрофы,

Новости партнеров