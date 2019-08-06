российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 августа 2019, 12:01 мск

Новости Дальний Восток

Новости дня, Новости кратко

Экс-глава аэропорта Якутска получил 9 лет «строгача»

Бывший генеральный директор аэропорта «Якутск» Николай Местников осужден на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ему предстоит заплатить штраф в 10 млн рублей. Кроме того, он не сможет в течении четырех лет занимать руководящие должности. Такое решение вынес Якутский городской суд.

По версии следствия, Местников получил от предпринимателей 27 млн рублей за возможность продлевать договоры аренды и сотрудничества. С сентября 2014 года по июнь 2018 года предприниматели, занимающиеся упаковкой багажа и уборкой здания аэропорта, направляли Местникову на банковскую карту и передавали наличными деньги.

В своем последнем слове Николай Местников сказал, что уголовное преследование вызвано победой на праймериз и выдвижением его кандидатуры в депутаты Ил Тумэна. Свою вину Местников не признал. Приговор суда может быть обжалован защитой в течение десяти дней.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 06.08.19

Пили воду из Байкала: в Бурятии закрыли палаточный детский лагерь. / Пекин пригрозил ответом на размещение американских ракет в АТР. / Магадан накроет мощный циклон, размыта федеральная трасса. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Коррупция

Водоканал Южно-Сахалинска потерял на фиктивной охране более 42 млн рублей

«Благодарности» на миллионы: СКР раскрыл причину задержания начальника угрозыска Приморья

В Краснодарском крае чиновнице правительства вынесли приговор за злоупотребления

Задержан начальник угрозыска Приморья по подозрению в злоупотреблениях

Глава Ленинского района Крыма попала под уголовку: чиновница задержана

Еще один эпизод: возбуждено второе уголовное дело в отношении первого замглавы Чехова

Действия астраханских чиновников нанесли ущерб бюджету в 212 млн рублей

В Астрахани задержали министра финансов и экс-председателя правительства

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Якутия, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Коррупция,

Новости партнеров