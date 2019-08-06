Экс-глава аэропорта Якутска получил 9 лет «строгача»

Бывший генеральный директор аэропорта «Якутск» Николай Местников осужден на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ему предстоит заплатить штраф в 10 млн рублей. Кроме того, он не сможет в течении четырех лет занимать руководящие должности. Такое решение вынес Якутский городской суд.

По версии следствия, Местников получил от предпринимателей 27 млн рублей за возможность продлевать договоры аренды и сотрудничества. С сентября 2014 года по июнь 2018 года предприниматели, занимающиеся упаковкой багажа и уборкой здания аэропорта, направляли Местникову на банковскую карту и передавали наличными деньги.

В своем последнем слове Николай Местников сказал, что уголовное преследование вызвано победой на праймериз и выдвижением его кандидатуры в депутаты Ил Тумэна. Свою вину Местников не признал. Приговор суда может быть обжалован защитой в течение десяти дней.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 06.08.19

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