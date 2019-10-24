Хабаровский суд вынес приговор командиру вертолета, потерпевшего катастрофу в Тугуро-Чумиканском районе края. Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель пяти человек и причинение крупного ущерба (ч.3 ст.263 УК РФ).

Суд и следствие установили, что 15 августа 2015 года вертолет Ми-8Т должен был доставить туристов из Хабаровска к месту отдыха в бухте Онгачан и обратно. На его борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. После дозаправки в районе им. Полины Осипенко полет продолжился в неблагоприятных погодных условиях, в том числе и над акваторией Охотского моря. Около 17:00 на расстоянии 100 метров от берега у полуострова Тугурский вертолет попал в режим «вихревого кольца», потерял управление, упал в море и затонул.

Хабаровский суд отправил пилота вертолета в колонию за гибель 5 человек

В результате катастрофы погибли пять пассажиров, еще один получил легкие травмы. Кроме того, крупный ущерб был причинен собственнику вертолета – авиакомпании «ЮТэйр» – в связи с полным его разрушением. Ущерб превысил 51 млн рублей.

В суде доказано, что катастрофа произошла по вине командира воздушного судна, так как допустил ряд нарушений правил полета. Так, при ухудшении метеоусловий он продолжил полет и не стал возвращаться на аэродром вылета. Пилот не обеспечил безопасность движения воздушного судна, не выдержал безопасных высот и скоростей полета. Кроме того, на борту отсутствовали спасательные жилеты.

В ходе следствия подсудимый виновным себя не признал, в содеянном не раскаялся. Следствием уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд еще в 2016 году. Сегодня, спустя почти три года, судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В ходе следствия подсудимый виновным себя не признал, в содеянном не раскаялся. Уголовное дело было направлено в суд еще в 2016 году. Сегодня, спустя почти три года, судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Хабаровск, Иван Гридин

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