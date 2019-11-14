Экс-глава Росреестра Приамурья отправился за решетку за взятки

В Амурской области суд вынес приговор бывшему руководителю регионального управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в двух эпизодах получения взятки (ч.2 ст.290 УК РФ).

Установлено, что в конце 2018 года осужденный через посредников получил 70 тыс. и 100 тыс. рублей от жительницы Благовещенска. За эти деньги он обеспечил условия для внесения в Единый государственный реестр недвижимого имущества сведений об изменении наименования объекта недвижимости, а также за изменение записей реестра о площади нежилого здания и постановку на учет двух строений на земельном участке.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей и в виде 3 лет лишения права занимать определенные должности.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 14.11.19

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