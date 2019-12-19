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Четверг, 19 декабря 2019, 12:16 мск

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Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест за взятку

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко подозревают во взяточничестве. Суд отправил бывшего градоначальника под домашний арест.

В отношении Иваненко возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «получение взятки в крупном размере», передает «Интерфакс». По версии следствия, мэр получил от начальника Службы благоустройства Петропавловска-Камчатского взятку в 700 тысяч рублей за общее покровительство. Посредником в передаче денег стал брата Иваненко.

Кроме того, следователи считают, что мэр повинен еще в одном случае коррупции. С февраля по март 2019 года он получил от предпринимателя 200 тысяч рублей за помощь при заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. В этом случае посредником выступал не только брат, но и директор Службы автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского.

Иваненко стал главой администрации Петропавловска-Камчатского в декабре 2016 года. Срок его полномочий заканчивался в конце 2021 года. Однако в ноябре он сообщил об отставке, объяснив решение уйти состоянием здоровья и семейными обстоятельствами.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 19.12.19

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