Сахалин к 2030 году полностью откажется от дизельного топлива и бензина

Через 10 лет в Сахалинской области весь транспорт хотят перевести на электро- и газомоторное топливо. Об этом заявил глава региона Валерий Лимаренко.

«В течение ближайших 10 лет мы планируем полностью отказаться от бензина, дизельного топлива и ездить только на электричестве, электрических моторах и газомоторном топливе», – сообщил Лимаренко во время открытия форума «Острова».

«Это наша цель – мы идем к экологически чистым островам», – добавил губернатор.

В настоящее время в регионе зарегистрировано 85 электромобилей. Кроме того, к концу 2023 года должны появиться 11 стационарных газозаправочных станций и восемь мобильных комплексов для заправки техники.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 31.08.20

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