Россия и Китай договорились о совместном культивировании сои

Россия и Китай намерены углублять сотрудничество наращивать научное и экономическое сотрудничество в области производства и продажи сои. Как сообщили в пресс-службе дальневосточного полпредства президента РФ, по итогам заседания межправительственной комиссии было принято решение создать профильный союз.

«Российская и китайская стороны будут содействовать росту производства сои в России, дальнейшему наращиванию экспорта сои и продукции ее переработки из РФ в КНР», – говорится в сообщении.

Помимо этого, поддержку нашла инициатива китайской стороны о расширении научного сотрудничества в сфере лабораторных исследований семян сои. Научные институты Китая и РФ будут налаживать совместную исследовательскую деятельность в сфере семеноводства. По словам заместителя премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа, за 8 месяцев 2020 года товарооборот сельхозпродукции между РФ и КНР составил $3,7 млрд.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 29.09.20

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