Чиновники предложили удешевить топливо для Дальнего Востока

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго предложили позволить субсидирование перевозок топлива на Дальний Восток. По мнению авторов инициативы, это позволит снизить стоимость топлива в регионе. Об этом рассказал начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

Предполагается, что предпринятые меры позволят стабилизировать предложение топлива, соразмерно спросу в регионах Дальнего Востока. «Стоимость моторного топлива должна снизиться соразмерно величине предоставляемой субсидии, а именно на 4 тыс. рублей на тонну», – приводит слова Ханяна ТАСС.

Документ разработали специалисты ФАС совместно с коллегами из Минэнерго. Соответствующее поручение ранее дал вице-премьер РФ Юрий Борисов. Проект предусматривает предоставление субсидий для «РЖД». Они могли бы компенсировать потери в доходах, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку железнодорожным транспортом моторного топлива для нужд Дальнего Востока, считают авторы инициативы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.10.20

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