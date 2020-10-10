В Приморье наркоторговцы вступили в перестрелку с полицейскими

В Приморском крае полицейские обнаружили плантацию конопли. Наркоторговцы открыли огонь по правоохранителям.

Перестрелка произошла на окраине поселка Рязановка в Хасанском районе. «Предварительно установлено, что в ходе проверки полученной оперативной информации о культивировании и сборе наркосодержащих растений сотрудники полиции обнаружили очаг произрастания маньчжурской конопли», – сообщили в пресс-службе МВД.

Два наркоторговца заметили полицейских и открыли по ним огонь. В ходе перестрелки один из злоумышленников был убит. Второй пытался скрыться, но его удалось задержать.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 228 УК РФ. Проводится проверка по факту применения насилия в отношения представителей власти. Результаты будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Владивосток, Зоя Осколкова

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