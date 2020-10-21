Бомбардировщик Су-34 упал в Хабаровском крае

Фронтовой многофункциональный бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае во время учебно-тренировочного полета в среду, 21 октября. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).
Летчики катапультировались, их здоровью ничто не угрожает. Экипаж доставлен на аэродром базирования.
Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесисто-равнинной местности, разрушений на земле нет, рассказали в пресс-службе. На место аварии направлена комиссия ВВО.
По предварительным данным, причиной крушения Су-34 стала техническая неисправность, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Хабаровск, Наталья Петрова
Хабаровск. Другие новости 21.10.20
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