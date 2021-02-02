На Дальнем Востоке бензин из Росрезерва будут отпускать по карточкам

В Хабаровском крае наблюдаются перебои с автомобильным топливом. Власти приняли решение выделить бензин из Росрезерва, часть привозного горючего будут отпускать по карточкам. Об этом сообщил зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Нехватка топлива в Хабаровском крае наблюдается с 18 января, а с 27 января на местных АЗС образовались километровые очереди, передает РИА «Новости». Часть автозаправок и вовсе закрылась из-за отсутствия бензина.

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод так и не заработал в полную силу после плановой модернизации, ожидалось, что НПЗ вернется к обычному графику работы с 1 февраля, но предприятие так и не вошло в производственный цикл. Пока завод находится в режиме пуско-наладочных работ, поэтому власти региона разработали временную оперативную схему доставки и продажи топлива.

«С Нефтегазхолдингом был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва. Сегодня были залиты первые цистерны, которые уже находятся в пути. Состав подойдет ночью, краевому минтрансу поручено проконтролировать его прохождение по железной дороге. По такой схеме топливо будет приходить в регион ежесуточно. В первую очередь – бензин марки АИ-92. С руководством ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» достигнута договоренность о том, что бензин будет в свободной продаже в городах не менее чем на 30% заправок «ННК». На остальных топливо будут продавать по карточкам», – рассказал Литвинчук.

Свободная продажа бензина за наличный расчет будет обеспечена в первую очередь вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре. В Хабаровске из 52 АЗС «ННК» в свободной продаже бензин будет не менее чем на 9-10 заправках, а на остальных – только по картам. На заправках «Роснефти» бензин всех марок, как и ранее, будет продаваться без ограничений.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 02.02.21

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