В Хабаровске продают бензин по 120 рублей и места в очереди на заправках

В Хабаровске спекулянты наживаются на простых гражданах на фоне дефицита автомобильного топлива. Стоимость бензина доходит до 120 рублей за литр, также продают места в очереди на АЗС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предложения по продаже бензина и мест в очереди на автозаправках Хабаровска появились в соцсетях и на сайтах объявлений. Цены на топливо варьируются от 79 до 120 рублей за литр. При этом продавец даже готов привезти бензин покупателю, доставка обойдется в 150-250 рублей.

Кроме того, некоторые жители начали продавать место в очереди на АЗС. «Вам ждать не нужно, занимаетесь своими делами. Как очередь подойдет, мы вам позвоним, скажу за какой машиной пристроиться. Подъезжаете, мы с вами меняемся местами, вы отдаете наличными тысячу рублей и все», – предлагают авторы объявлений.

Тем временем, на автозаправках начали возникать конфликты. Водители, ожидающие своей очереди, не довольны тем, что автовладельцы заливают бензин сразу в несколько канистр помимо бака.

Нехватка топлива в Хабаровском крае наблюдается с 18 января, а с 27 января на местных АЗС образовались километровые очереди. Часть автозаправок и вовсе закрылась из-за отсутствия бензина. Власти приняли решение выделить бензин из Росрезерва, часть привозного горючего будут отпускать по карточкам. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, целый состав с топливом прибыл в регион сегодня, ночью его разгрузят и направят на АЗС.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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