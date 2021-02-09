На острове Итуруп у самолета во время посадки вырвало шасси

На острове Итуруп в Сахалинской области самолет Ан-12 совершил жесткую посадку. В результате ЧП воздушное судно получило повреждения.

Самолет прилетел из Хабаровска и совершал посадку на аэродроме Буревестник, сообщает РЕН ТВ. Ан-12 зацепился за бруствер, на кадрах с места происшествия видно, что у воздушного судна вырвало левую стойку шасси.

Известно, что потерпевший аварию самолет принадлежит отдельному транспортному смешанному авиационному полку и базируется в Хабаровске на аэродроме Большой. В момент ЧП Ан-12 выполнял регулярный транспортный рейс в интересах группировки войск на Курилах, пишут «Известия».

В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Данных о пострадавших и погибших не поступало.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 09.02.21

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