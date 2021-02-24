В Сахалинской области подростки ответят в суде за подготовку теракта

В Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по факту приготовления двумя подростками из Углегорска террористического акта. Как сообщили в СКР, их обвиняют в приготовление теракта, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма, незаконном приобретении, хранении оружия, взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств (ч.1 ст.30, п.«а» ч.2 ст.205, ч.2 ст.205.2, ч.2 ст.222, ч.2 ст.222.1, ч.2 ст.223.1 УК РФ).

Следствие считает, что в сентябре 2019 года двое 17-летних местных жителей разместили в интернете материалы, публично призывающие к террористической деятельности, незаконно приобрели обрез охотничьего ружья, патроны к нему и взрывчатое вещество. Далее они изготовили три самодельных взрывных устройства, чтобы устроить теракт в техникуме поселка Шахтерск, но их задержали сотрудники ФСБ.

Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 24.02.21

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