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Понедельник, 1 марта 2021, 08:52 мск

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Суд Хабаровска арестовал сахалинского депутата

Центральный районный суд Хабаровска арестовал депутата Сахалинской областной думы и владельца рыбодобывающей компании «Монерон» Дмитрия Пашова. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА «Новости». «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – по 26 апреля», – уточнили в суде. Народный избранник будет находится в СИЗО Хабаровска.

По данным Sakhalin.inf, депутат прибыл в Хабаровск по служебной необходимости командировку. Следователь вызвал его на допрос из-за видео с участием бизнесмена Олега Кана, прославившегося в федеральных СМИ как «крабовый король». Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой один из друзей Пашова, вытаскивает из реки Самарга краснокнижную рыбу.

Издание отмечает, что изначально Пашова допрашивали про рыбу, после чего предъявили обвинение по делам, с участием Олега Кана, который находится в международном розыске. О задержании и допросе Пашова также сообщает telegram-канал Mash.

В 2019-ом, по оценкам Forbes, Пашов занял первое место по доходам среди российских чиновников, тогда он официально заработал 6,2 млрд руб. По данным системы СПАРК, Пашов – гендиректор и владелец компании «Монерон». Ранее СМИ связывали одноименную компанию с Каном.

Напомним, следствие подозревает Кана в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году, что, вероятно, связано с добычей краба. Хабаровский краевой суд 6 февраля 2020-го заочно арестовал Кана, который в 2018 году покинул Россию и скрывается за рубежом.

Сам Кан не признает вину и связывает уголовное преследование с попыткой рейдерского захвата крабового бизнеса на Сахалине.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 26.02.21

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