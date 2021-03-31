Пекин предостерег Японию от размещения американских ракет у границ России

Размещение в Японии американских ракет средней дальности вызовет ответную реакцию не только со стороны России, которая укрепит оборону Южных Курил, но и со стороны Китая. Об этом заявили в Пекине. Как сообщает агентство Sohu, китайские аналитики подчеркнули, что и в Пекине не будут сидеть сложа руки, передает «ПолитРоссия».

«В Пекине предупредили, что китайские военные не будут сидеть сложа руки, если США продолжат свои провокации и отправят ракеты в Японию», – сообщили авторы.

Как писал «Новый День», в середине марта пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС в сопровождении «летающего радара» А-50, а также истребителей Су-35 ВКС РФ, совершили облет Японского и Охотского морей, что не на шутку перепугало жителей Японских островов. На некоторых участках маршрута российская авиационная группа приближалась к воздушному пространству Японии.

По словам бывшего начальника разведки ВВС Японии генерал-майора Эйдзи Судзуки, хоть в Минобороны РФ полет вблизи берегов Японии назвали плановым, он был «провокационным», а поведение авиагруппы «угрожающим», пишет Shukan Gendai.

В Министерстве самообороны Японии сочли, что своим полетом вокруг Хоккайдо и над Шикотаном, который входит в так называемые «Северные территории» (так в Токио называют принадлежащие России южные острова Курильской гряды»), Россия продемонстрировала силу и угрозу Японии, «а также показала, что не собирается уступать суверенитет над островами, являющимися исконно японской территорией».

Судзуки также подчеркнул, что российские самолеты в любой момент могли нанести удар по Японии. Он считает, что вопрос требует не только военного и дипломатического ответа, пишет «Военное обозрение».

Японцы очень болезненно отреагировали на случившееся. В соцсетях и под публикациями местных СМИ появилось множество комментариев по данной теме.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 31.03.21

Кудрин раскритиковал систему господдержки в России: каждый пятый, живущий за чертой бедности, не получает помощь. / «Гаражная амнистия»: как, когда и с чем? – пояснения юриста. / Губернаторы пяти регионов предложили расширить Северный морской путь. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»