На Сахалине в домах образовались трещины после землетрясения

На Сахалине произошло землетрясение. В результате в некоторых зданиях позже были обнаружены трещины. Местные власти заверили жителей, что повреждения незначительные.

Накануне сейсмологи сообщили о двух толчках: магнитуда первого – 4,2, второго- 3,5. Толчки ощущались очень хорошо, люди выходили из домов.

Оперативные службы обследовали здания и сооружения в других крупных населенных пунктах Тымовского района. В некоторых социально значимых объектах – школах и детских садах, а также жилых домах обнаружили трещины.

Впрочем, эксперты считают, что повреждения не повлияли на устойчивость сооружений. Зданиям потребуется лишь косметический ремонт.

Кроме того, сразу после подземных толчков сработала автоматика на системах электроснабжения в селе Восход – оно находилось ближе всего к эпицентру. На место выехала аварийная бригада. На данный момент все системы жизнеобеспечения в районе (тепло, вода, электроэнергия) работают в штатном режиме.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 19.04.21

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