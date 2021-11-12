Криминальный бизнес: на Камчатке арестованы фигуранты рейдерской атаки на стратегическую судоверфь

Громкий скандал вокруг попытки уничтожения камчатской судоверфи АО «КОМКОН» получил новое продолжение. Правоохранительными органами задержан бывший генеральный директор компании Андрей Обедин и его партнеры по «бизнесу», причастные к попытке хищения имущества и акций почти на 1,5 млрд рублей стратегического для государства предприятия, с которым связывают развитие инициированного президентом РФ Владимиром Путиным масштабного проекта по развитию Северного морского пути.

Как пишет интернет-издание «Версия», фигурантам, в числе которых, кроме Обедина, его бизнес-партнер Павел Руденко и директор зарегистрированного в Москве ООО «ДВ-Рыбка» Татьяна Браже предъявлено обвинение по ч. 2 ст 201 УК РФ – злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, после чего все трое были помещены под домашний арест на 2 месяца. Задержанные пытались обжаловать меру пресечения, однако суд оставил решение без изменений.

Криминальная многоходовка

По версии следствия, экс-директор АО «КОМКОН» «использовал свои полномочия, вопреки законным интересам организации, в целях извлечения личных выгод» в ущерб единственному акционеру компании Николаю Куйбиде, который выкупил Петропавловскую судоверфь (ПСРВ) в 2018 году.

Как отмечается в публикации, 2018-2020 годах Обедин без ведома владельца заключил от имени АО «КОМКОН» ряд заведомо невыгодных договоров займа с ООО «ДВ-Рыбка» на сумму 100 млн рублей. Согласно договорам, сроки погашения займов заканчивались в декабре 2021 года, однако Обедин подписал с кредитором допсоглашения, которые обязывали возглавляемое им АО «КОМКОН» вернуть займы на 1 год и 3 месяца раньше договорного срока – 1 сентября 2020. Эти же соглашения предусматривали астрономические штрафы – до 40 млн рублей без учета процентов в случае несвоевременного возвращения займов и просрочки хотя бы на один день.

«Действия Обедина и иных участников сделок носили системный характер и неминуемо обусловили возникновение у АО «КОМКОН» прогрессирующего размера задолженности перед ООО «ДВ-Рыбка», – говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, вынесенного 27 октября 2021 года следователем СЧ СУ УМВД по Камчатскому краю майором юстиции В. Марковым, которое цитирует «Версия».

Как следует из материалов расследования, к концу сентября 2020 загнали АО «КОМКОН» в долги и штрафы перед ООО «ДВ-Рыбка» на сумму 175 млн рублей. Это послужило поводом для заключения соглашения об отступном, подписанном кредитором Браже от имени ООО «ДВ-Рыбка» и «должником» Обединым от АО «КОМКОН». По этому документу в счет погашения долгов по кредитам «ДВ-Рыбка» отходило все ликвидное недвижимое имущество судоверфи: причалы, земельные участки площадью от 700 кв м до 23 тыс кв м; здания трансформаторных подстанций, диспетчерской завода, лаборатории, склада, корпусного, кузнечного и механо-монтажного цехов. В результате за 100 млн рублей участники операции получили 52 объекта, которые, судя по рыночной оценке, восьмикратно превышают размер займов. Фактически речь идет о разрушении материально-технического комплекс стратегической для государства судоверфи. Оставшиеся инфраструктурные сооружения без зданий, земли и причалов были бесполезны для бизнеса. «По сути украдено все СРВ. Я пытался сохранить целостность предприятия, а сейчас имущество перепродано и разделено на разные компании», – пояснил владелец компании Николай Куйбида, слова которого приводятся в публикации.

Примечателен и другой факт, который может свидетельствовать не просто о мошенничестве, а о коррупционной составляющей в этой истории. В частности, всего за три дня с 09 по 12 октября 2020 года чиновники Управления Росреестра по Камчатскому краю перевели все 52 объекта на баланс ООО «ДВ-Рыбка». Как отмечают эксперты, знакомые на личном опыте с такими процедурными вопросами, обычно переоформление даже одного объекта занимает от 10 до 15 дней. При этом практически всю собственность ПСРВ Татьяна Браже распродала в течение полутора месяцев. В договорах купли-продажи обозначена цена, значительно ниже рыночной. 16 объектов ушли ООО «Продкам» за 63,7 млн рублей, 18 – ООО «Камрыбфлот» за 54 млн рублей, 11 – ИП Каплунов В.В. за 26, 7 млн и 2 – ИП Коростецкий М.В. за 7,3 млн. Как отмечается в публикации, по стечению обстоятельств один из причалов судоверфи нашли в собственности у мужа чиновницы Росреестра, которая могла курировать сделку.

Любопытно, что в Росреестре «интересы» АО «КОМКОН», судя по всему, представляла супруга гендиректора компании Анастасия Обедина, действуя по доверенности, выданной собственным мужем. Причем, получается, что у нее не было ни накладных, ни счетов-фактур, ни согласия собственника, необходимых для переоформления недвижимости. Как считает «Версия», «бизнес»-деятельность этой женщины заслуживает отдельного расследования, поскольку она может являться мозговым центром семьи Обединых, в том числе, возможно, и многоходовой схемы по «отжиму» ПСРВ.

Параллельно с распродажей имущества развернулась война за акции судоверфи в арбитражных судах, куда обратился экс-владелец АО «КОМКОН» и бизнес-партнер Обедина – Руденко. По данным СМИ, в 2018 году предприниматель продал компанию Куйбиде за 500 тысяч рублей, а спустя два года решил вернуть акции, которые к тому времени стоили почти 700 млн рублей без учета уже выведенного имущества. «Версия» обращает внимание, что последовательность и слаженность действий участников схемы по выводу имущества и атаке на акции петропавловской судоверфи свидетельствует о тщательно продуманном плане.

Главный фигурант

Издание отмечает, что в 2016 году против Обедина уже возбуждалось уголовное дело, но потом было закрыто. Тогда речь шла о недоимке по налогам на доходы физических лиц на 17 млн рублей. С рабочих завода удерживались деньги, но, вместо бюджета, средства шли на нужды компании Обедина, который известен на полуострове, как владелец рыбоперерабатывающего завода «Сокра».

Путь в бизнесе Обедин начинал при довольно запутанных обстоятельствах. Работал рядовым приемщиком рыбопродукции в компании своего близкого друга – записывал в табель на причале количество доставляемых судами грузов. Известно, что однажды владелец компании в результате проблем с контролирующими органами временно переписал бизнес на своего друга, с которым у него были очень доверительные отношения, а вскоре скоропостижно ушел из жизни. Семья осталась без кормильца и источника доходов. Компания досталась приемщику. Скорей всего, это была роковая случайность. Однако в истории с ПСРВ прослеживается тот же почерк. Доверие – махинации – «счастливый выигрыш».

Согласно одной из версий, объясняющих логику событий вокруг судоверфи, экс-директор провел втайне от акционера сепаратные переговоры с неким менеджером средней руки «Русатом-карго», который якобы пообещал за ПСРВ 2,5 млрд рублей. В пользу этого свидетельствует тот факт, что практически всем распроданным имуществом в настоящее время управляет одна компания ООО «Камрыбфлот». Это подтверждает, что у участников операции единая цель и общий координационный центр. Возглавляет управляющую компанию некто К. Журналев, который периодически получает доход в ООО «РПЗ Сокра» Обедина.

Туманное будущее стратегического предприятия

Такие события вокруг судоверфи явно негативно отражаются на перспективах развития всего дальневосточного региона. На территории ПСРВ, где в советские времена строились и ремонтировались рыболовецкие суда, планировалось разместить газораспределительную станцию и логистический центр «Севморпути» для перегрузки арктических судов. Возрождение судоверфи в перспективе сулило приток в экономику Дальнего Востока сотен миллиардов рублей.

«Надежда еще есть. Конечно, это мытарства. Шаг назад на 2-3 года. Судостроение придется возрождать по-новому», – пояснил владелец компании Николай Куйбида.

Очевидно, что перспективы во многом зависят от того, чем закончится история с камчатской судоверфью. Вопрос в том, захотят ли в дальнейшем российские бизнесмены инвестировать в развитие экономики или предпочтут подальше от греха вкладывать свои кровные в виллы и яхты где-нибудь на Лазурном берегу.

Петропавловск-Камчатский, Екатерина Попова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 12.11.21

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