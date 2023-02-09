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Четверг, 9 февраля 2023, 15:52 мск

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Россия и Китай заключили соглашение о поставках газа через Дальний Восток

Россия и КНР подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам газа по дальневосточному маршруту. Об этом говорится в проекте закона, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

Речь идет в том числе о регулировании сторонами строительства и эксплуатации топливного трубопровода через реку Уссури рядом с городами Дальнереченск и Хулинь. Проект был разработан Министерством энергетики России. В документе говорится, что стороны пришли к соглашению по данному вопросу еще 31 января.

«Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской народной республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту, подписанное в городе Москве и городе Пекине 31 января 2023 года», – отмечается в законопроекте.

Обслуживанием газопровода займется Китайская национальная трубопроводная корпорация. Экспортером топлива выступит «Газпром».

Москва, Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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