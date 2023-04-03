Китай изменил позицию по принадлежности Курил впервые за 60 лет

Китай занял нейтральную позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов. Об этом пишет агентство Kyodo.
Пекин впервые за 60 лет изменил свое отношение к вопросу Курил. C 1964 года Китай поддерживал Японию по вопросу принадлежности островов.
Однако в ходе встречи лидера КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучало, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по вопросу территориальной принадлежности южной части Курильских островов. Такая формулировка говорит о сближении Москвы и Пекина, указывается в статье.
Ранее глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что Токио не намерен отказываться от Курильских островов и продолжит считать их частью японской территории. С этой позиции власти Японии будут продолжать переговоры с Москвой о заключении мирного договора.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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