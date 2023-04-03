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Понедельник, 3 апреля 2023, 14:55 мск

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Китай изменил позицию по принадлежности Курил впервые за 60 лет

Фото: пресс-служба Кремля

Китай занял нейтральную позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов. Об этом пишет агентство Kyodo.

Пекин впервые за 60 лет изменил свое отношение к вопросу Курил. C 1964 года Китай поддерживал Японию по вопросу принадлежности островов.

Однако в ходе встречи лидера КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучало, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по вопросу территориальной принадлежности южной части Курильских островов. Такая формулировка говорит о сближении Москвы и Пекина, указывается в статье.

Ранее глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что Токио не намерен отказываться от Курильских островов и продолжит считать их частью японской территории. С этой позиции власти Японии будут продолжать переговоры с Москвой о заключении мирного договора.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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