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Вторник, 3 октября 2023, 13:06 мск

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Китаянка пыталась вывезти из России золотые слитки в нижнем белье

Фото: телеграм-канал ФТС РФ

Гражданка КНР пыталась вывезти из России золотые слитки на общую сумму более двух миллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Женщину задержали на благовещенской таможне, сработала рамка металлодетектора. Оказалось, что китаянка спрятала слитки драгоценного металла в нижнем белье.

«Таможенники провели личный досмотр и обнаружили два золотых слитка с отлитым изображением китайского иероглифа. Экспертиза показала, что слитки изготовлены из золота и серебра и весят 425,59 г», – говорится в сообщении.

Нарушительница признала вину и сообщила, что хотела вывезти золото в Китай для изготовления ювелирных изделий. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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