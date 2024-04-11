Российские туристы пытались вывезти в Китай зубы кашалота

Российские таможенники пресекли вывоз за границу 13 зубов краснокнижного кашалота. Об этом сообщили в ФТС.

На пункте пропуска Пограничный инспекторы обнаружили в багаже 54-летнего российского туриста три зуба кашалота. Позже в санузлах погранперехода были найдены еще 10 зубов.

Выяснилось, что перевезти редкий материал за денежное вознаграждение россиянина попросил гражданин Китая. К контрабанде привлекли еще троих туристов. Однако, когда стало известно, что преступную схему раскрыли, нарушители поспешили избавиться от зубов и выбросили их в мусорные баки в туалете.

«Таможенники изъяли дериваты. Согласно заключению эксперта Государственного Дарвиновского музея, они являются зубами кашалота, включенного в Конвенцию СИТЕС, а также представляют собой культурную ценность», – сообщили в службе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Наказание по данной статье составляет до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Уссурийск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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