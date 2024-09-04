Морские перевозки из Китая во Владивосток подорожали в два раза

Стоимость морских перевозок из Китая в порт Владивостока выросла в два раза. Это связано с нехваткой пустых контейнеров, которые скапливаются в России и простаивают неделями, ожидая обратной загрузки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на логистические компании.

Стоимость морской доставки из Китая в порт Владивостока в августе увеличилась в два раза – до 4-4,5 тысячи долларов за контейнер 40 DC/HC, а железнодорожной – на 31%, до 7,5-8 тысяч. Кроме того, среднее время ожидания порожнего контейнера и свободного места на судне выросло до 2,5 недель.

Стоимость морского фрахта постоянно меняется, зафиксировать тариф на длительный срок невозможно. Рост цен участники рынка связывают с дефицитом контейнеров, который возник из-за дисбаланса потока импортируемых и экспортируемых грузов между РФ и КНР, а также из-за непростой ситуации с судоходством в Красном море.

Объем товаров широкого потребления из Китая намного больше, чем аналогичный поток из России в КНР. В результате контейнеры скапливаются в РФ, и поставщикам приходится ждать, пока они вернутся в Китай. Порожняком обратно их не везут, из-за чего в КНР ощущается нехватка тары, что сказывается на цене ее аренды и доставки.

На оборачиваемость контейнеров влияют и другие факторы, в том числе и международные. Морские перевозчики увеличили сроки ротации судов за счет обхода Африки, мимо Суэцкого канала, вокруг мыса Доброй Надежды. Это привело к задержкам на две-три недели при возврате контейнеров в Китай и Юго-Восточную Азию, что, в свою очередь, создало дефицит порожних контейнеров в портах отправления.

Переориентация товаров с морских судов на ж/д транспорт вызывает появление очередей на погранпереходах из Китая. С ряда железнодорожных станций из-за скопившихся контейнеров отправка задерживается почти на три недели. Сроки пересечения автопереходов на границах между КНР и РФ также увеличиваются. К примеру, на МАПП Забайкальск наблюдаются очереди сроком почти до семи дней для заезда на территорию Китая.

В свою очередь в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что ведомство не принимало решений о пересмотре тарифов на перевозки грузов в контейнерах. Служба на постоянной основе проводит мониторинг цен на перевозку всеми видами транспорта, и если будет зафиксирован рост, то проанализирует его причины и обоснованность.

Отечественные компании ищут альтернативные маршруты через Турцию, Казахстан, Грузию, Армению, идет переориентация на поставщиков из Индии, Южной Кореи.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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