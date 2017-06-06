Россия отказалась платить взнос в бюджет Совета Европы

Россия не станет перечислять треть ежегодного взноса в бюджет Совета Европы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА «Новости». «Заблокировали перечисление (трети взноса в Совет Европы). Там же идёт по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется и все», – пояснил он журналистам.

Он также отметил, что речь идет об 11 млн евро. Напомним, в СМИ не раз поднималась тема о возможности сокращения суммы взноса в Совет Европы в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. При этом, как заявлял пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген, организации не известно о планах российской стороны сократить взнос в бюджет.

Как отмечает BFM, Россия является одним из основных плательщиков в бюджет организации наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.06.17

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