Вторник, 13 июня 2017, 11:53 мск

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Финансы

За двойную бухгалтерию в банках ответят рядовые сотрудники

За двойную бухгалтерию в банках ответят рядовые сотрудники

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ответственность за забалансовые вклады в банках будет нести не только руководство учреждения, но и рядовые сотрудники.

В настоящее время Банк России совместно с правоохранительными органами рассматривают возможность внесения поправок в Уголовный кодекс, которые позволят определить ведение двойной бухгалтерии в банках как отдельный состав преступления, пишут .

На данный момент ситуация такова, что за сокрытие вкладов, ответственность несет руководство банка. Рядовые сотрудники финансовых организаций проходят по таким делам как свидетели, тогда как топ-менеджеры могут быть наказаны 10 годами тюрьмы.

По данным регулятора и Агентства по страхованию вкладов, случаи обнаружения двойной бухгалтерии в банках в прошлом году участились. Кредитные учреждения скрывают миллиарды рублей вкладчиков. Так за 2016 год рекордсменом стал «Арксбанк», который показывал только 4 млрд рублей депозитов населения, тогда как 35 млрд рублей находились на забалансовых счетах.

ЦБ РФ продолжает массовую проверку банков на наличие вкладов, не учтенных в реестре. Регулятор обращает особе внимание на количество штатных кассиров и операционных окон в отделениях, на число операций по небольшим вкладам и соотносит его с режимом работы банка. Кроме того, изучаются расходы кредитных учреждений на рекламу и другие нужды.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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