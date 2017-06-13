За двойную бухгалтерию в банках ответят рядовые сотрудники

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ответственность за забалансовые вклады в банках будет нести не только руководство учреждения, но и рядовые сотрудники.

В настоящее время Банк России совместно с правоохранительными органами рассматривают возможность внесения поправок в Уголовный кодекс, которые позволят определить ведение двойной бухгалтерии в банках как отдельный состав преступления, пишут «Ведомости».

На данный момент ситуация такова, что за сокрытие вкладов, ответственность несет руководство банка. Рядовые сотрудники финансовых организаций проходят по таким делам как свидетели, тогда как топ-менеджеры могут быть наказаны 10 годами тюрьмы.

По данным регулятора и Агентства по страхованию вкладов, случаи обнаружения двойной бухгалтерии в банках в прошлом году участились. Кредитные учреждения скрывают миллиарды рублей вкладчиков. Так за 2016 год рекордсменом стал «Арксбанк», который показывал только 4 млрд рублей депозитов населения, тогда как 35 млрд рублей находились на забалансовых счетах.

ЦБ РФ продолжает массовую проверку банков на наличие вкладов, не учтенных в реестре. Регулятор обращает особе внимание на количество штатных кассиров и операционных окон в отделениях, на число операций по небольшим вкладам и соотносит его с режимом работы банка. Кроме того, изучаются расходы кредитных учреждений на рекламу и другие нужды.

Москва, Зоя Осколкова

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