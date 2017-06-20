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Финансы

Дешевые банкоматы в России выдают больше фальшивых купюр

Дешевые банкоматы в России выдают больше фальшивых купюр

В России выросло количество случаев выдачи банкоматами фальшивых денег. Об этом сообщил первый замглавы ЦБ РФ Георгий Лунтовский. По его словам, это происходит из-за того, что многие банки используют дешевые терминалы, не способные определить подлинность купюр.

«Участились случаи выдачи из банкомата изделий, сходных с купюрами Банка России», – заявил Лунтовский на III международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения». Представитель регулятора сказал, что вопрос остро стоит в регионах, где кредитные учреждения используют дешевые модели банкнотоприемных устройств, передает портал Banki.ru.

Современные банкоматы должны проверять не менее четырех признаков подлинности каждой банкноты, тогда как распространенные в России терминалы проверяют только один-два защитных признака.

Вместе с тем, Лунтовский отметил, что в целом количество поддельных денежных знаков снизилось с 72 тысяч штук в 2015 году до 61 тысячи штук в 2016 году.

Москва, Зоя Осколкова

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