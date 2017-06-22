Совет Федерации поддержал идею лишать лицензии банки за фальшивки в банкоматах

Сенаторы Совета Федерации одобрительно отнеслись к инициативе бизнес-сообщества, которая предполагает ужесточение наказания в отношении банков, чьи банкоматы принимают фальшивые купюры. Устаревшие терминалы грозят отзывом лицензии.

Лишать лицензии банки, чьи банкоматы не соответствуют требованиям Центробанка РФ по проверке подлинности денег, предложила ассоциация по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Письмо с инициативой было направлено главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю бюджетного комитета СФ Сергею Рябухину.

«Это одна из действенных мер; конечно, она сразу всех поставит на место, это очень серьезная мера, и если не помогают другие инструменты регулирования в этой части наведения порядка, то надо отзывать», – цитирует Рябухина РИА «Новости». Сенатор уточнил, что Совет Федерации возьмет этот вопрос под свой контроль.

О том, что в России выросло количество случаев выдачи банкоматами фальшивых денег, на днях заявил первый замглавы ЦБ РФ Георгий Лунтовский. По его словам, это происходит из-за того, что многие банки используют дешевые терминалы, не способные определить подлинность купюр. Современные банкоматы должны проверять не менее четырех признаков подлинности каждой банкноты, тогда как распространенные в России терминалы проверяют только один-два защитных признака.

Москва, Зоя Осколкова

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