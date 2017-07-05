В России появилась памятная монета с «Девятым валом» Айвазовского

В честь 200-летия со дня рождения художника Ивана Константиновича Айвазовского Центробанк РФ выпустил памятную монету.

Тираж монеты номиналом 2 рубля составит 3 тысяч штук, сообщается в пресс-релизе Банка России. На оборотной стороне расположен портрет знаменитого художника Айвазовского на фоне фрагмента его картины «Девятый вал».

Кроме того, ЦБ РФ выпустит 3 рубля с изображением моста «Королева Луиза» в городе Советск Калининградской области, 25 рублей с музеем-заповедником «Херсонес Таврический» и монету «Винченцо Бренна» номиналом 25 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.07.17

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