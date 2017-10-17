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NewDayNews.ru

Вторник, 17 октября 2017, 15:24 мск

российское информационное агентство 18+

Финансы

Госдума запретит снимать деньги с анонимных банковских карт

Госдума запретит снимать деньги с анонимных банковских карт

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании контроля за использованием физическими лицами анонимных электронных средств платежа, в пресс-службе кабмина. Соответствующее распоряжение было подписано еще 14 октября.

Законопроект предполагает, что владелец карты потеряет возможность обналичивать средства, однако сможет переводить их на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на свой неанонимный счет или в банк – для уплаты задолженности.

Как писал «Новый День», по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, практика снятия наличных с неименных банковских карт и анонимных электронных кошельков «не соответствует цивилизованным подходам». «Движение денег должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено», – сказал глава правительства 12 октября. Изменения будут внесены в закон о национальной платежной системе.

Медведев отметил, что с помощью анонимных переводов «отмываются капиталы, взятки таким образом дают», а «проследить конечного получателя невозможно практически». Законопроект о запрете обналичивания средств с анонимных карт и кошельков 9 октября приняла правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В примечаниях к законопроекту указано, что анонимные электронные средства платежа широко используются для обналичивания полученных преступным путем денег.

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© 2017, РИА «Новый День»

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