Четверг, 12 октября 2017, 17:02 мск

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Финансы

В России запрещают обналичивание средств с анонимных банковских карт

В России запрещают обналичивание средств с анонимных банковских карт

Снятие наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам запретят в России. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства. По словам главы кабмина, практика снятия наличных с неименных банковских карт и анонимных электронных кошельков «не соответствует цивилизованным подходам».

«Движение денег должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено», – сказал глава правительства. Изменения будут внесены в закон о национальной платежной системе.

Медведев отметил, что с помощью анонимных переводов «отмываются капиталы, взятки таким образом дают», а «проследить конечного получателя невозможно практически». Законопроект о запрете обналичивания средств с анонимных карт и кошельков 9 октября приняла правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документ предусматривает, что остатки средств физлица на анонимной карте, можно снять, переведя деньги на счет юрлица, индивидуального предпринимателя или на именной счет физлица.

В примечаниях к законопроекту указано, что анонимные электронные средства платежа широко используются для обналичивания полученных преступным путем денег. Сейчас, отмечает РБК, с анонимных карт, которые не требуют идентификации клиента, разрешено снимать до 5 тыс. рублей в день. Снять деньги через упрощенную идентификацию личности можно и с лицевых счетов телефонных абонентов в банкоматах.

Москва, Иван Гридин

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