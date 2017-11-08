В Госдума рассмотрит законопроект о списании долгов добросовестных граждан

Законопроект, предполагающий в судебном порядке списывать долги граждан-банкротов, у которых нет имущества для удовлетворения требований кредиторов, внесён на рассмотрение Госдумы. Документ опубликован на сайте нижней палаты. Законопроект предлагает закрепить социально-реабилитационную роль банкротства гражданина.

В частности, документ предлагает внести в ст.2 закона «О банкротстве» физлиц положение о том, что целью реализации имущества гражданина является не только соразмерное удовлетворение требований кредиторов, но и освобождение добросовестного гражданина от долгов. Кроме того, в п.2 ст.213-6 закона, согласно документу, необходимо включить прямое указание на то, что отсутствие или недостаток имущества не препятствует введению процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект об очерёдности погашения задолженности по кредиту.

Как писал «Новый День», год назад эксперты заявили, что вступивший в силу в 2015 году закон о банкротстве физлиц фактически не работает. Так, на 1 ноября 2016 года среди потенциальных банкротов, подпадавших под действие закона, лишь около 0,2% (1 тыс. человек) добились освобождения от долгов. Механизм реструктуризации задолженности вообще оказался неработающим. А инициаторами банкротства в 80% случаев были кредиторы.

По закону, вступившему в силу 1 октября 2015 года, у граждан, задолжавших свыше 500 тыс. руб., просрочивших выплаты на 90 дней и не способных рассчитаться с кредиторами, появилась законная возможность признать себя банкротами, списать неоплаченные долги либо реструктурировать их на срок до трех лет. Предполагалось, что закон поможет освободиться от непосильного бремени добросовестным должникам, которые в силу жизненных обстоятельств оказались не в состоянии расплатиться с долгами, а кредиторам он поможет урегулировать проблемные долги.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.11.17

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