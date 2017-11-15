Доллар за 75 рублей – вполне реально: нацвалюта России будет слабеть и дальше

Резко ослабевший накануне российский рубль продолжит падение по отношению к доллару и евро. С таким прогнозом выступил известный экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Эксперт предположил, что национальная валюта может упасть до 70-75 рублей за доллар. Однако, заметил экономист, «вряд ли это будет надолго». «Все-таки наиболее вероятным сейчас видится коридор в 69-70», – заключил Николаев.

Эксперт перечислил несколько факторов, которые двигают ослабление рубля. В их числе – повышенный спрос на валюту для финансирования выплат по внешнему долгу в ноябре и декабре, снижение цен на нефть. Однако, по его мнению, выплаты по внешнему долгу не сильно критичны. «2,4 и 2,8 миллиарда долларов для 30 крупнейших компаний России в ноябре и декабре, соответственно, это не так уж и много», – отметил экономист. По его словам, более важный фактор – угроза выхода нерезидентов из российских ОФЗ, которых в списках держателей насчитывается почти треть. Этот процесс уже начался, отметил Николаев. «По мере приближения к тому моменту, когда будут конкретизированы параметры новых санкций США, а они, возможно, будут направлены как раз против держателей российских бумаг, вероятность этого повышается, – цитирует слова эксперта «Российская газета». – И некоторые нерезиденты уже выходят в превентивном порядке».

Кроме того, добавил эксперт, негативное влияние на рубль может оказать повышение ставки ФРС, вероятность которого оценивается в 90 процентов.

Накануне рубль слабел к мировым валютам в течение всего торгового дня на фоне падения цен на нефть. Стоимость североморской нефтяной смеси Brent опускалась 14 ноября до $61,59 долларов за баррель: падение составило 2,45%. Американская нефть марки WTI падала на 2,41%, до $55,39 долларов за бочку. Причиной нефтяного облава стал прогноз от Мирового энергетического агентства, понизивший спрос на «черное золото» в 2017 и 2018 годах. Курс доллара на закрытии торговой сессии Московской биржи достиг 60,14 рубля, евро – 70,71 рубля.

На открытии торгов в среду, 15 ноября, рубль продолжил слабеть. Курс доллара на 10.00 мск среды вырос на 13 копеек – до 60,37 рубля, курс евро – на 16 копеек, до 71,19 рубля. Январские фьючерсы на нефть Brent подешевели почти на 1,3% – до $61,41 за баррель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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