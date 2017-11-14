Биржевой курс евро взлетел выше 70 рублей

Сегодня во второй половине дня на торгах на Московской бирже резко подорожала европейская валюта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», курс евро взлетел выше 70 рублей. Доллар приближается к отметке в 60 рублей на фоне снижения мировых цен на нефть и повышенного спроса на валюту.

К 15:10 мск биржевой курс евро достиг отметки 70,07 рубля, а в ходе торгов поднимался до уровня 70,09. В то же время доллар торгуется по 59,75 рубля, а максимальный курс сделки составил 59,84 рубля.

Как отмечают аналитики, евро и доллар необходимы для выплат внешнего долга российскими корпорациями в конце текущего года. Нефинансовым компаниям требуется порядка $25 млрд. По расчетам ЦБ, фактический объем выплат может составить $23,5 млрд, что почти вдвое превышает его же оценку фактических выплат в третьем квартале.

«Внутренний спрос на валюту продолжает исходить как со стороны локальных игроков, которые конвертируют рубли для будущих погашений внешних замов, так и со стороны нерезидентов, которые плавно избавляются от рублевого долга по мере снижения «аппетита» к высокодоходным стратегиям. Снижение цен на нефть почти на 1% дополнило набор негативных факторов», – отмечают финансисты банка «Зенит».

По их оценке, на таком фоне приближение налогового периода ноября вряд ли способно противостоять всестороннему давлению на российскую валюту.

Аналитики «БКС Экспресс» со своей стороны обращают внимание, что также на рубль продолжает оказывать давление негативная динамика на рынке российских облигаций. Соответствующий индекс RGBI сегодня снизился до минимальных значений с конца сентября.

Стоит отметить, что сегодняшние валютные торги проходят на фоне снижения нефтяных котировок почти на полпроцента. Североморское «черное золото» марки Brent продается по $62,8 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется на уровне $56,5 за баррель.

По итогам утренних торгов Банк России повысил на завтра, 15 ноября, официальный курс доллара более чем на 40 копеек – до 59,6207 рубля, евро – на 76 копеек до 69,6787 рубля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.17

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