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Четверг, 25 января 2018, 10:57 мск

Финансы

Очередной московский банк поплатился лицензией за теневые операции

Центробанк лишил лицензии московский банк «Стар Альянс», говорится в сообщении регулятора.

Банк России уличил кредитную организацию в неоднократных нарушениях требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Речь идет об идентификации клиентов и предоставлении в уполномоченный орган неполных и недостоверных сведений в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, по данным ЦБ, банк попался на проведении теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухучете и отчетности, представляемой в Банк России.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением «антиотмывочного» законодательства. В банк назначена временная администрации.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января текущего года банк занимал 536 место в отечественной банковской системе. «Стар Альянс» не участвует в системе страхования вкладов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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