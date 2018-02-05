Новая девальвация впереди? Рубль может упасть уже в марте: прогноз экспертов

В марте 2018 года российский рубль может обесцениться на 10%, а американский доллар соответственно взлететь до 60-62 рублей. С таким прогнозом выступили эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Напомним, минфин США после публикации «кремлевского доклада» не стал вводить ограничения для инвесторов на покупки облигаций федерального займа РФ. Таким образом, российскую валюту миновала основная угроза, висевшая над ней в последние месяцы. Однако это не привело к укреплению рубля: он продолжает торговаться в привычном коридоре 56-57 рублей за доллар США. По мнению экономистов, в течение ближайшего месяца возможны новые испытания для рубля.

«Мы не ждем заметного падения курса рубля. Но коррекция по валютным парам доллар/рубль и евро/рубль однозначно назрела», – приводит издание мнение руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского.

Гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, в свою очередь, отметил, что заметное укрепление рубля к доллару в последние 2,5 месяца – это следствие не силы российской валюты, а ослабления доллара к мировым валютам, в частности, к евро. По словам эксперта, сейчас наблюдается противостояние экономик США и Евросоюза. У каждой есть свои сильные и слабые стороны, но пока баланс, который пытаются найти инвесторы и спекулянты, складывается не в пользу доллара. В результате рубль снова достиг локальных максимумов к доллару, уровня 56,5 рублей за американскую валюту, пояснил он.

При этом ожидания от того, что США, похоже, не будут вводить ограничения на вложения инвесторов в российские облигации, уже заложены в котировки и не смогут положительно повлиять на курс рубля, полагают аналитики.

«Рубль начнет слабеть по мере приближения президентских выборов, которые являются большим стрессом для всех финансовых рынков: участники надеются, что статус-кво на политической арене России сохранится, но не уверены в этом полностью», – полагает Шустов. По его мнению, другими негативными факторами для рубля являются зависимость от цены нефти, дефицит пенсионного фонда, продолжающиеся санкций, неэффективность бюрократического управления. Эксперт ожидает, что уже во второй половине марта курс доллара вырастет до 60-62 рублей.

Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев, в свою очередь, заметил, что из-за того, что США решили выйти в лидеры по добыче нефти, велик риск снижения цены нефти марки Brent, что потащит за собой вниз и рубль.

«По совокупности поступающих данных рубль может ослабнуть против доллара даже на фоне отсутствия санкций со стороны США. В ближайшие дни динамика валютных курсов на московской бирже будет определяться конъюнктурой нефтяных цен, общим настроем международного валютного рынка относительно доллара США и спросом на очередные выпуски ОФЗ», – указывает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Аналитик соцсети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко отмечает, что для дальнейшего роста курса рубля, находящегося на максимальных отметках с апреля прошлого года, требуются действительно серьезные причины, а их нет. Он считает, что возврат к уровню 58 рублей за доллар в данный момент выглядит более вероятным, тогда как более отдаленное будущее остается туманным.

Стоит отметить, что установленный ЦБ РФ на 6 февраля официальный курс доллара вырос до 56,62, а евро – до 70,49 рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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