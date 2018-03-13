Нарушающим запреты ЦБ банкирам грозят уголовной ответственностью

Центробанк РФ вынес на обсуждение инициативу по введению уголовной ответственности за операции банков, которые нарушают запреты регулятора. По мнению Банка России, такими действиями банкиры наносят большой ущерб государству и кредиторам.

По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, регулятор имеет право вводить ограничения на определенные операции, проводимые банками. Однако бывают случаи, когда банки действуют в нарушение этих запретов, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что эту идею необходимо обсуждать, потому что в противном случае все те умышленные действия, которые банкиры и собственники банков осуществляют для того, чтобы защитить свои собственные интересы, в значительной мере приводят к тому, что страдают не связанные с ними кредиторы, им наносится больший ущерб, и больший ущерб наносится государству в лице ЦБ, который потом должен докапитализировать эти банки на значительные суммы», – отметил Поздышев.

Регулятор предлагает назначать виновникам правонарушения наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы в том случае, если ущерб от таких операций превысил 5 млн рублей.

Инициатива находится на обсуждении до 15 апреля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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