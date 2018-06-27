ЦБ отобрал лицензию у московского банка из второй сотни

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций московский банк «Рублев», говорится в сообщении регулятора.

По величине активов финансовая организация на 1 июня текущего года занимала 176 место в банковской системе страны. Банк участвует в системе страхования вкладов, поэтому его вкладчикам будут выплачены страховки.

В ЦБ отметили, что бизнес-модель банка «Рублев» была ориентирована «на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества». После формирования по требованию регулятора резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал) привело к полной утрате собственных средств (капитала). В связи с этим Банк России отозвал лицензию у проблемной финансовой организации.

В банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 11 июня 2018 года, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов. Им будут выплачены страховки в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Отметим, что банк «Рублев» начал работу в сентябре 1994 года. Его основными владельцами являются основатель, совладелец и президент нефтяной компании «Нобель Ойл» Григорий Гуревич (58,33%), а также миноритарные акционеры данной компании, среди которых значится жена Гуревича Вера Артякова (контролирует 37,04% акций банка через разные структуры), уточняет banki.ru.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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