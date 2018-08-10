Обвал рубля: минфин РФ пьет шампанское и купается в деньгах

Обвальное падение рубля, которое наблюдается последние дни, является праздником для правительства РФ – в министерстве финансов должны пить шампанское, поскольку российский бюджет завален деньгами. Как сказал в интервью РИА «Новый День» экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, финансовый шторм, скорее всего, завершится осенью – после предварительных выборов в Конгресс США.

«Падение на один рубль (курса рубля к доллару) дает бюджету 150 млрд дополнительных доходов. Сейчас минфин просто купается в деньгах. Они там, наверное, шампанское открыли, когда это случилось. Доходы идут, да еще и налоги подняли», – сказал он.

Комментируя ситуацию с курсом рубля, который сегодня утром достиг минимальной отметки с августа 2016 года – 67,07 по отношению к доллару, эксперт выразил уверенность, что «паника, которую мы наблюдаем на рынке, излишняя».

«При тех ценах на нефть, которые мы видим сейчас, рубль выглядит излишне дешевым. Это (обвал курса) эмоциональная реакция рынка – никаких решений ни по госдолгу, ни по закрытию наших корсчетов госбанков не принято и, скорее всего, принято не будет», – считает экономист.

Он пояснил, что в американском законопроекте об антироссийских санкциях нет конкретных призывов запретить долларовый расчёт крупнейших банкам РФ. «Скорее всего, речь идет лишь об одном банке, который связан с оборонной промышленностью и обслуживает наши оборонные предприятия», – отметил Вязовский.

Эксперт подчеркнул, что США не выгодно обрушение валютного рынка. «Если запретят долларовые расчёты Сбербанку – это дефолт по долларовым кредитам наших многочисленных госкорпораций и самого Сбербанка – это шторм мировой финансовой системы абсолютно точно. Американцы в этом не заинтересованы», – считает Вязовский.

По его мнению, разговоры о новых санкциях в большей степени являются оружием, с помощью которого США надеются защититься от вездесущих «российских хакеров» на осенних промежуточных выборах в Конгресс.

«Я думаю, этот законопроект о санкциях появился как дамоклов меч, который висит над нашим правительством, чтобы не дай Бог, мы не вмешивались в промежуточные выборы в Конгресс. И как только эти выборы пройдут, а я думаю, они пройдут без эксцессов, эта санкционная истерия спадет. А как только она спадает – давление спекулянтов на рубль спадет в разы», – прогнозирует эксперт.

По оценке экономиста, ситуация может проясниться уже в сентябре. «В сентябре все конгрессмены выходят из отпусков, будет больше ясности с санкциями, к которым они призывают Трампа. После того, как ажиотаж спадет, эксперты разберутся в ситуации, и мы увидим, что нет никаких реальных опасений о супертяжелых санкциях, рубль вернется, скорее всего, в диапазон 62-64, на котором так долго стояла наша национальная валюта», – полагает эксперт.

В этой связи Вязовский также отметил, что к концу года возможно укрепление рубля – до 60 за доллар. «К евро рубль может укрепляться даже быстрее, чем к доллару. Потому что в паре евро-доллар, евро будет падать к доллару», – прогнозирует он.

Экономист также обратил внимание, что низкий курс рубля играет в пользу российской экономике. «У нас все нормально с экономикой и бюджетом. У нас профицитный счет текущих операций, страна зарабатывает много валюты сейчас. При нынешнем обрушении рубля, который мы видим, бюджет получает дополнительный доход», – сказал он.

«У нас настолько огосударствленная экономика – 70% ВВП производится в госсекторе, что правительству просто плевать на фондовый рынок, потому что он никакой роли не играет. И эта тенденция растет из года в год. У нас примитивная сырьевая экономика – нефть, газ, металлы, зерно, удобрение – все основные наши экспортные товары. С ними ничего не происходит пока. Кризиса нет», – заключил Вязовский.

Как сообщал «Новый День», 8 августа Госдеп США объявил о введении новых санкций против РФ из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, ответственность за которое американские власти, вслед за британскими, возложили на Россию.

Первый пакет санкций, который начнет действовать 22 августа, содержит ограничения на экспорт продукции двойного назначения. Чуть раньше в СМИ попал текст законопроекта об усилении антироссийских санкций, подготовленного группой сенаторов США. Документ предусматривает запрет долларовых транзакций в Штатах и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка, а также запрет на операции с новым госдолгом РФ.

Накануне курсы доллара и евро взлетели почти на 3 рубля. Сегодня эта тенденция продолжилась в менее серьезном масштабе, причем «европеец» даже немного подешевел. Официальный курс американской валюты на выходные и понедельник установлен на уровне 66,9075 рубля, европейской – 76,6760.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.08.18

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