Рублю предрекают новое пике из-за расширения санкций

Рубль дешевеет на торгах в среду, 22 августа, на Московской бирже в ожидании введения новых антироссийских санкций со стороны США. Согласно биржевым данным, евро превысил 78 рублей впервые с 13 августа. Доллар подобрался к отметке 67,8 рубля.

На открытии торгов «американец» торговался на отметке 67,45 рубля, что на 18 копеек выше закрытия предыдущих торгов. Евро на 10:00 мск вырос на 15 копеек – до 78 рублей.

Курс доллара достигал максимальной отметки в 67,81 рубля (+54 копейки к закрытию вчерашних торгов), единая европейская валюта поднималась до 78,42 рублей, что на 57 копейки выше закрытия предыдущей сессии.

К 12:11 мск доллар торгуется у отметки 67,58 рубля, евро – 78,28 рубля.

По мнению аналитиков, рубль слабеет на фоне общей слабости валют развивающихся стран и в преддверии новых санкций США в отношении России. Ожидается, что очередные ограничительные меры вступят в силу 22 августа.

Эксперт «Альпари» Анна Кокорева прогнозирует, что волантильность рубля может усилиться ввиду вступления новых антироссийских санкций. «Также в негативном ключе на динамику валюты может влиять новость о том, что ЦБ РФ возобновил покупки валюты для Минфина», – отметила аналитик.

Консультант TeleTrade Жанна Кулакова, в свою очередь, отметила, что для рубля «куда более неприятными могут оказаться санкции, затрагивающие стратегические компании, системообразующие банки и российский госдолг» (цитата по «Прайм»). По ее мнению, в последнее время рубль «падает как раз из-за рисков принятия таких мер». Аналитик ожидает, что рубль останется под давлением до тех пор, пока ситуация с ними окончательно не прояснится.

Как сообщал «Новый День», 8 августа госдеп США объявил о планах ввести санкции в отношении России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ранее Британия и Штаты обвинили Россию в использовании химоружия в Солсбери. Москва отвергла эти обвинения, заверив, что в РФ уничтожены все запасы химического оружия. Первый пакет ограничительных мер вступит в силу 22 августа и коснется запрета поставок в Россию электронных устройств, деталей к ним и других товаров, которые могли быть использованы в оборонной промышленности. Второй пакет санкций может быть введен через 90 дней. Он предполагает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта в РФ. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго блока санкций, если Россия даст гарантии неприменения химического оружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».

Напомним, в начале августа несколько американских сенаторов внесли в конгресс законопроект, усиливающий санкции против России. Текст документа появился в СМИ. В числе антироссийских мер – запрет операций с новым госдолгом РФ и блокирование долларовых операций в США семи российским банкам, в том числе государственным – Сбербанку, ВТБ и ВЭБу.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расценил дальнейшее усиление американских санкций как объявление экономической войны со стороны США.

В Кремле сочли увязывание новых санкций США с инцидентом в Солсбери незаконным и неприемлемым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что санкции «наносят ущерб всей международной торговле».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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