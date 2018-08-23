ЦБ спас рубль от резкого обвала, но аналитики предупреждают – это ненадолго

Рубль продолжил слабеть в ходе торгов на Московской бирже. Доллар сегодня превысил отметку в 69 рублей, обновив двухгодовой максимум, а евро приближался к уровню 80 рублей. Рубль падает в последние дни в ожидании объявления новых санкций США. Кроме того, нацвалюта России оказалась под давлением из-за возобновившихся с 20 августа покупок Центробанком РФ иностранной валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Вчерашний заметный рост мировых цен на нефть никак не повлиял на ситуацию на финансовом рынке страны. На фоне ослабления рубля ЦБ сегодня объявил о приостановке покупки валюты до конца сентября, после чего рубль немного отыграл потери.

В начале торгов курс доллара взлетел до 68,62 рублей, что на 59 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов, евро достиг отметки 79,33 рубля (+43 копейки к уровню закрытию вчерашней торговой сессии). К 13:10 мск «американец» вырос до максимального значения 69,01 рубля, евро – до 79,77 рубля.

Центробанк, в свою очередь, повысил официальный курс евро на пятницу, 24 августа, на 1,05 рубля – до 79,2502 рубля, курс доллара на 91 копейку – до 68,5259 рубля.

Для снижения волантильности валютного рынка России ЦБ объявил о приостановке закупки валюты на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября. «Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», – говорится в сообщении регулятора. В ЦБ также отметили, что Банк России следит за ситуацией на финансовом рынке и «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности». После объявления решения ЦБ рубль пошел вверх, отыграв часть потерянного у доллара и евро. На 15:25 мск курс американской валюты опустился до 67,82 рубля, курс евро скорректировался до 78,51 рубля.

Между тем аналитики полагают, что внешнеполитический информационный фон продолжит оказывать давление на рубль. Некоторые эксперты прогнозируют, что в том случае, если Вашингтон ужесточит антироссийские санкции, то в ноябре, а может даже чуть раньше, доллар может вырасти до 70 рублей, а евро – до 81-82 рублей. Другие настроены пессимистично, ожидая, что доллар будет стоить 70 рублей уже в сентябре, а к ноябрю может подскочить до 80 рублей

При этом эксперты отмечают, что поддержку рублю в ближайшее время окажут приближающиеся налоговые выплаты за августа, которые стартуют 27 ноября. «Мы оцениваем их размер примерно в 800 млрд рублей. В ближайшее время видим курс 66-68 рублей за доллар. Бюджет и экспортеры в восторге, а россияне, особенно которые отправляются на отдых за рубеж, вероятно, не очень», – прокомментировал директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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