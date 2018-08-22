ЦБ резко поднял официальные курсы евро и доллара

Центробанк России значительно поднял официальные курсы евро и доллара на четверг, 23 августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальный курс единой европейской валюты вырос на 85 копеек, до 78,1983 рубля. Официальный курс доллара установлен на уровне 67,6163 рубля, что на 43 копейки выше вчерашнего аналогичного показателя.

Напомним, что в начале торгов на Московской бирже евро превысил 78 рублей, впервые с 13 августа. По состоянию на 13:54 мск, евро торговался на отметке 78,66 рубля, доллар – 67,89 рубля.

Как отмечают аналитики, рубль вновь падает в ожидании новых санкций США. Ранее Госдеп США анонсировал, что первый блок ограничений в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери должен вступить в силу 22 августа. Ранее Лондон и Вашингтон обвинили Россию в использовании химоружия в Солсбери. Москва отвергла эти обвинения. Первый пакет ограничительных мер коснется запрета поставок в Россию электронных устройств, деталей к ним и других товаров двойного назначения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.08.18

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