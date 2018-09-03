ЦБ: Россияне готовятся к росту цен

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 9,9%, увеличившись на 0,2 процентных пункта по сравнению с июлем. Такие данные содержатся в ежемесячном опросе, проведенном по заказу Банка России и опубликованном на сайте регулятора.

В сообщении отмечается, что инфляционные ожидания остаются на уровне сентября-октября прошлого года. Наряду с годовой инфляцией это один из основных показателей, который Банк России использует при принятии решения по ключевой ставке. Данные показатели находятся на восходящем тренде. Также отмечается, что инфляционные ожидания растут с апреля, когда они достигли минимума 7,8%. Из этого следует, вероятность решения о смягчении денежно-кредитной политики, которое может быть принято по итогам заседания руководства ЦБ 14 сентября, маловероятно.

Ключевую роль на инфляционных ожиданиях в августе по отношению к июлю повлияли цены на бензин. «В ближайшие месяцы есть риски роста инфляционных ожиданий, связанные с динамикой курса рубля и повышением НДС», – отмечается в бюллетене Банка России. Ранее регулятор уже отмечал, что часть эффекта от повышения НДС скажется на ценах еще до начала 2019 года через инфляционные ожидания.

«Доля респондентов, отметивших сильный рост цен на бензин, в августе сократилась до 40% (в июле – 48%). По данным опроса, респонденты стали чаще упоминать ослабление рубля и повышение НДС в числе факторов инфляции. Они могут привести к увеличению инфляционных ожиданий в последующие месяцы. Доля тех, кто считает текущее время подходящим для крупных покупок, в августе немного выросла, а тех, кто считает его подходящим для сбережений, – снизилась. Чаще всего респонденты планируют увеличение расходов на ремонт жилья и образование», – говорится в сообщении регулятора.

Как писал «Новый День», в июле индекс потребительских цен Росстат оценил в 2,5% по сравнению с прошлогодним периодом, но ЖКУ в некоторых регионах подорожали на 11%. Согласно докладу Росстата, по итогам января-июля рост потребительских цен составил 2,4%, как и годом ранее. При этом в 12 регионах прирост инфляции составил 0,5%.

Также следует отметить, что личная инфляция жителей России в июле оказалась почти в 5 раз выше официальной и на 1,5% выше июньского показателя, составив 1,33%. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир». «Дефлятор (индекс реальной инфляции на потребительском рынке) в июле поднялся на 1,33%», – говорится в сообщении исследовательского холдинга. Стоит отметить, что в июне этот показатель снизился на 0,17% – впервые с февраля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.08.18

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