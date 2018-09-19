Нефть толкает рубль вверх: ЦБ сильно снизил курсы доллара и евро

Рубль продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам на торгах на Московской бирже в среду, 19 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на открытии сессии доллар упал ниже 67 рублей, евро приблизился к 78,2 рубля. Так, по состоянию на 10:06 мск, «американец» торговался на уровне 66,99 рубля, единая американская валюта достигла 78,27 рублей. В ходе дневных торгов рубль удержал позиции.

Центробанк России установил на четверг, 20 сентября, официальный курс доллара на уровне 67,0098 рубля, что на 74,21 копейки предыдущего значения, евро будет стоить 78,3613 рубля (-81,36 копейки).

По мнению аналитика «Альпари» Владислава Антонова, укреплению рубля способствовали рост нефтяных котировок (ноябрьский фьючерс на нефтяную смесь марки Brent торгуется рядом с отметкой $79 за баррель), интерес к рисковым активам, повышение индекса государственных облигаций России (+0,53%), а также вероятный отказ Евросоюза вводить новые антироссийские санкции.

«Участники рынка проигнорировали очередную фазу обострения торгового конфликта между США и Китаем, поэтому вырос спрос на рисковые активы, что положительно сказалось на динамике курса рубля», – указал эксперт. Напомним, накануне минфин КНР сообщил, что в ответ на новые пошлины США Пекин с 24 сентября введет повышенные пошлины на импорт более 5,2 тыс. наименований американских товаров объемом $60 млрд.

Кроме того, Антонов отметил, что по итогам намеченного на 20 сентября в Зальцбурге неформального саммита глав государств и правительств стран Евросоюза ожидается, что Брюссель не станет вводить новых ограничительных мер против России, что также оказывает поддержку рублю.

Аналитик ожидает, что фаза укрепления рубля продлится до конца октября. Ранее ряд экспертов предупреждали, что при усилении санкционного давления на Россию ориентировочно в ноябре российская валюта вновь рискует ослабеть.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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