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Вторник, 18 сентября 2018, 14:34 мск

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Рубль отыгрался на долларе

Сегодня американская валюта вновь заметно подешевела по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам утренних торгов на Московской бирже курс доллара подешевел почти на полрубля, евро – снизился на 20 копеек.

Банк России установил на завтра, 19 сентября, официальный курс «американца» на уровне 67,7519 рубля, «европеец» будет стоить 79,1749.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитики «ВТБ Капитал» высказали мнение, что «с фундаментальной точки зрения – т.е. с учетом текущего уровня цен на нефть и рыночных настроений – рубль сейчас выглядит перепроданным. При этом пауза в покупке валюты, взятая Банком России, а также предстоящая уплата налогов могут оказать рублю неплохую поддержку.

«С другой стороны, сохраняющаяся (и усиливающаяся) напряженность в торговой сфере наверняка продолжит оказывать давление на валюты развивающихся стран, что, вероятно, будет сказываться и на динамике рубля», – говорится в обзоре экспертов.

В то же время некоторые аналитики обращают внимание, что при усилении санкционного давления на Россию ориентировочно в ноябре российская валюта вновь рискует потерять позиции по сравнению с долларом и евро.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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