ЦБ отобрал лицензию у московского банка из четвертой сотни

Центробанк России отозвал лицензию у московского Инкаробанка, сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов. По величине активов на 1 октября банк занимал 340-е место в банковской системе страны, следует из его отчетности.

ЦБ отмечает, что Инкаробанк специализировался на кредитовании физических и юридических лиц за счет привлеченных денежных средств населения. При этом более половины выданных банком займов «характеризовались сомнительным качеством», указывает регулятор.

Банк России выявил значительное – почти в два раза – снижение размера капитала банка, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. Кроме того, кредитную организацию уличили в осуществлении «непрозрачных операций», направленных на искусственное поддержание величины капитала в целях сокрытия реального финансового положения.

При этом, отмечает регулятор, руководство банка выводило ликвидные активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. «Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы, – говорится в сообщении ЦБ.

Одновременно регулятор аннулировал лицензию на осуществление Инкаробанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты страховок вкладчикам банка начнутся не позднее 14 ноября. Вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будут выплачены страховые возмещения в размере не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.18

Жена челябинского олигарха вошла в ТОП-25 богатейших женщин России. / Миллионеры не доверяют российским банкам и хранят сбережения за границей. / В Севастополе сорваны общественные слушания по бюджету – Чалый готовится к выборам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»