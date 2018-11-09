Нефть и санкции снова больно ударили по рублю

На фоне снижения мировых цен на нефть курс рубля по отношению к доллару и евро заметно просел в ходе торгов 9 ноября. Согласно данным Московской биржи, курс «американца» превысил 67 рублей – впервые с 11 октября.

На максимуме доллар торговался на отметке 67,45 рубля, что на 55 копейки выше цены закрытия вчерашних торгов. Курс единой европейской валюты перевалил отметку 76,5 рубля. Максимальное значение евро сегодня достигало 76,59 рубля – это на 62 копейки выше курса европейской валюты на закрытии торгов 8 ноября.

По состоянию на 16:42 мск, евро достиг отметки 76,43 рубля, доллар – 67,42 рубля.

Центробанк России установил официальный курс доллара с 10 ноября на уровне 66,8497 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,42 копейки. Официальный курс евро вырос на 13,65 копейки – до 75,8076 рубля.

Рубль ослаб на фоне сообщений о том, что стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent утром 9 ноября опускалась ниже $70 долларов за баррель – до $69,99 за баррель – впервые с 10 апреля текущего года. Нефть марки WTI также дешевела – стоимость декабрьских фьючерсов на торгах снижалась до $60,13 за баррель.

Аналитики объясняют падение нефтяных цен ростом объемов добычи в США и Саудовской Аравии, а также временным выводом из-под действия американских нефтяных санкций против Ирана 8 стран – крупнейших потребителей иранских углеводородов.

Эксперты также отмечают, что на российскую валюту давят ожидаемое введение в ноябре новых антироссийских санкций со стороны США из-за «дела Скрипаля». Напомним, первый пакет ограничительных мер вступил в силу в августе.

Денис Давыдов из «Нордеа банка» добавил, что дополнительным негативом для рубля и других валют развивающихся рынков стало «ощутимое укрепление позиций доллара по итогам заседания ФРС (накануне Федрезерв США сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне 2-2,25% годовых, обратив внимание в числе прочего на высокие темпы роста экономической активности в стране. – прим. ред.)». «В итоге давление на российскую валюту в ближайшее время сохранится», – убежден он (цитата по «Прайму»).

Ранее зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач прогнозировал новое падение российской валюты в 2019 году под влиянием действующих и ожидаемых санкций в отношении России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.11.18

Посол США запретил Украине разрабатывать шахты – в угоду поставкам угля из Пенсильвании. / Тюменский «Мостострой» рассказал, как рухнул мост в Югре. / Турпоток в Крым не пострадает от новых американских санкций. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»