Кризис продолжается: в 2019 году рубль подешевеет ещё сильнее

В 2019 году Россию ждет новое падение курса отечественной валюты. Такой прогноз озвучил заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, выступая на международной бизнес-конференции в Минске.

«Не думаю, что сейчас возможна волна (давления на курс российского рубля). Курс до конца года сохранится на текущем уровне, может даже укрепиться. Но в следующем году, даже вне контекста санкций, курс рубля снизится», – цитирует его слова «Интерфакс».

По оценке Клепача, дестабилизирующее влияние на финансовом и валютном рынках во многом оказывают антироссийские санкции, которые уже повлекли «серьезное тормозящее влияние на развитие экономики». Он обратил внимание, что Россия оказалась «отрезана от мирового рынка заимствований» и может столкнуться с «дальнейшим оттоком капитала, в том числе из-за ожидания нового портфеля санкций».

В результате, как считает эксперт, итогам года отток капитала из России превысит $60 млрд, что вдвое выше официального прогноза властей. В связи с этим экономист также уточнил, что в стране может сложиться проблемная ситуация с формированием длинных ресурсов (инвестиции или кредиты на срок более чем 1 год).

Стоит отметить, что, по оценкам неправительственных экспертов, прогноз минэкономразвития РФ на 2019-2024 годы игнорирует целый ряд факторов, которые угрожают затормозить рост отечественной экономики. Отмечалось, что «план» правительства по прорывной экономике содержит ряд спорных положений, способных воспрепятствовать выходу на желаемую траекторию роста и привести к очередной девальвации рубля – до 90 рублей за доллар.

Сегодня американская и европейская валюты подорожали по отношению к российскому рублю. По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 7 ноября, официальный курс доллара до 65,9912 (+41 коп), евро – до 75,3158 рубля (+32,52 коп).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.11.18

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